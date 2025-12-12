Скидки
Двалишвили ответил, мог ли Царукян травмировать спину во время борьбы с Ниной Драмой

Двалишвили ответил, мог ли Царукян травмировать спину во время борьбы с Ниной Драмой
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили высказался о травме спины российского легковеса Армана Царукяна, из-за которой он снялся с титульного поединка со своим соотечественником Исламом Махачевым.

Журналистка и блогер Нина Драма спросила у грузинского атлета, могло ли его участие в ролике для её канала, где они боролись друг с другом, нанести такую травму.

«Нет-нет, это не из-за тебя. То, что Царукян делал тогда с тобой — это всего лишь разминка в борьбе. Это никак не может повредить спину. Арман гибкий, а такие движения действительно помогают спине», — сказал Двалишвили на стриме Драмы на платформе KICK.

