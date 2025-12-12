Скидки
Мама Петра Яна сфотографировалась с чемпионским поясом UFC

Мама Петра Яна сфотографировалась с чемпионским поясом UFC
Комментарии

Именитый российский боец смешанных единоборств (ММА) чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Спортсмен показал снимок своей мамы.

«Мамуля», — подписал фото Пётр.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Ян вернул чемпионский пояс UFC после победы в реванше с Мерабом Двалишвили. Бой состоялся на турнире UFC 323 в ночь с 6 на 7 декабря мск в Лас-Вегасе (США). Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу россиянина единогласным решением судей. Всего на счету Петра 20 побед и пять поражений.

