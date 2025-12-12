Кубрат Пулев — Мурат Гассиев: онлайн-трансляция боя начнётся в 20:00 мск

Уже сегодня, 12 декабря, в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт боксёрский вечер, главным событием которого станет титульный бой в тяжёлой весовой категории по версии WBA между российско-армянским спортсменом Муратом Гассиевым и действующим регулярным чемпионом 44-летним Кубратом Пулевым из Болгарии.

Поединок начнётся примерно в 20:00 мск. Прямую трансляцию боя можно будет смотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

На счету Гассиева в данный момент 32 победы (25 нокаутом) и два поражения. Пулев одержал 32 победы в 35 боях (14 нокаутом) и потерпел три поражения.

Главные новости дня: