Бокс/ММА

Сергей Павлович дал прогноз на бой Вадима Немкова с Ренаном Феррейрой

Сергей Павлович дал прогноз на бой Вадима Немкова с Ренаном Феррейрой


Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович поделился мнением о предстоящем поединке между своим соотечественником Вадимом Немковым и Ренаном Феррейрой из Бразилии. Бой пройдёт 13 декабря в Лионе (Франция) в рамках турнира по смешанным единоборствам PFL Europe 4: 2025 Finals.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals, Лион, Франция
Вадим Немков — Ренан Феррейра
13 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Вадим Немков
Не началось
Ренан Феррейра

«Я тренировался с Ренном в American Top Team, с Вадимом тоже приезжал [и проводил совместные сборы]. Ну, Вадим молодец, набирает. На бой дам 50 на 50, но будем болеть, конечно, за Вадима, поэтому пожелаем ему удачи», – сказал Павлович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

