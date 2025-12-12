Скидки
Павлович: Махачев — величайший боец ММА из России

Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович выразил уверенность, что Ислам Махачев является величайшим бойцом смешанных единоборств из России.

«Да, конечно же, Махачева можно считать величайшим бойцом ММА из России. Он стал первым российским двойным чемпионом UFC. И это показывает, что он на очень высоком уровне. [Просто посмотрите] Сколько защит он сделал. Я думаю, просто так до этого не доходят. Его можно на одну ступень с Фёдором поставить [по наследию]», – сказал Павлович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Ислам Махачев отрабатывает навыки сабмишенов на Зайнукове:

