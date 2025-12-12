Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Павлович ответил, увидел ли он слабые стороны Аспиналла после его боя с Ганом

Сергей Павлович ответил, увидел ли он слабые стороны Аспиналла после его боя с Ганом
Комментарии

Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович ответил, увидел ли какие-то слабые стороны чемпиона в тяжёлом весе Тома Аспиналла после поединка британца с Сирилем Ганом.

«Слушай, ну я думаю, многие бойцы сделали после этого боя, скажем так, выводы. Поэтому, скажем так, большой фронт работы.

У каждого есть какие-то пробелы, за счёт чего надо побеждать. Просто надо выходить, стараться и, скажем так, план на бой делать. Если у тебя будет получаться на все 100%, то можно любого побеждать», – сказал Павлович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Сергей Павлович дал прогноз на бой Вадима Немкова с Ренаном Феррейрой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android