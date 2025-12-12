Сергей Павлович ответил, увидел ли он слабые стороны Аспиналла после его боя с Ганом

Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович ответил, увидел ли какие-то слабые стороны чемпиона в тяжёлом весе Тома Аспиналла после поединка британца с Сирилем Ганом.

«Слушай, ну я думаю, многие бойцы сделали после этого боя, скажем так, выводы. Поэтому, скажем так, большой фронт работы.

У каждого есть какие-то пробелы, за счёт чего надо побеждать. Просто надо выходить, стараться и, скажем так, план на бой делать. Если у тебя будет получаться на все 100%, то можно любого побеждать», – сказал Павлович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.