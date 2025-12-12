Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артур Бетербиев ответил, кто лучше как боец ММА — Махачев или Хабиб

Артур Бетербиев ответил, кто лучше как боец ММА — Махачев или Хабиб
Комментарии

Прославленный российский боксёр бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался о своих соотечественниках бойцах ММА Хабибе Нурмагомедове и Исламе Махачеве. По словам боксёра, он давно следит за UFC и с уважением относится к обоим спортсменам.

«Кто лучше — Хабиб или Ислам? Если смотреть на то, чего они добились в спорте… Махачев стал чемпионом в двух дивизионах. Я скажу — Махачев. Но Хабиб завершил карьеру непобеждённым. Он тоже хорош», — сказал Бетербиев на канале Bloody Elbow в YouTube.

Напомним, Махачев стал чемпионом UFC в полусреднем весе, победив австралийца Джека Делла Маддалену.

Материалы по теме
России нет равных в UFC. Наши парни захватили все дивизионы
России нет равных в UFC. Наши парни захватили все дивизионы

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android