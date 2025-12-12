Артур Бетербиев ответил, кто лучше как боец ММА — Махачев или Хабиб

Прославленный российский боксёр бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался о своих соотечественниках бойцах ММА Хабибе Нурмагомедове и Исламе Махачеве. По словам боксёра, он давно следит за UFC и с уважением относится к обоим спортсменам.

«Кто лучше — Хабиб или Ислам? Если смотреть на то, чего они добились в спорте… Махачев стал чемпионом в двух дивизионах. Я скажу — Махачев. Но Хабиб завершил карьеру непобеждённым. Он тоже хорош», — сказал Бетербиев на канале Bloody Elbow в YouTube.

Напомним, Махачев стал чемпионом UFC в полусреднем весе, победив австралийца Джека Делла Маддалену.

