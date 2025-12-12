Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Генри Сехудо назвал условие, при котором его бы считали величайшим бойцом в истории ММА

Генри Сехудо назвал условие, при котором его бы считали величайшим бойцом в истории ММА
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мнением о том, как его могли бы оценивать фанаты и эксперты, если бы он завершил карьеру без поражений. В качестве примера Сехудо привёл россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джона Джонса.

«Если бы я мог уйти, как Хабиб или Джон Джонс, тогда все бы сказали: «О, он величайший боец всех времён». Но из-за этих поражений многие говорят: «О, он просто один из них». Но если внимательно посмотреть на моё резюме и на всё, чего я добился, будет понятно, что это то, о чём многие могут только мечтать», — приводит слова Сехудо Bloody Elbow.

Материалы по теме
Сехудо: третий бой Петра с Двалишвили? Сначала Ян должен подраться с Умаром Нурмагомедовым

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android