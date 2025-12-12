Генри Сехудо назвал условие, при котором его бы считали величайшим бойцом в истории ММА

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мнением о том, как его могли бы оценивать фанаты и эксперты, если бы он завершил карьеру без поражений. В качестве примера Сехудо привёл россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джона Джонса.

«Если бы я мог уйти, как Хабиб или Джон Джонс, тогда все бы сказали: «О, он величайший боец всех времён». Но из-за этих поражений многие говорят: «О, он просто один из них». Но если внимательно посмотреть на моё резюме и на всё, чего я добился, будет понятно, что это то, о чём многие могут только мечтать», — приводит слова Сехудо Bloody Elbow.

