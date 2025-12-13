Скидки
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
19:00 Мск
Вадим Немков — Ренан Феррейра: где смотреть бой, на каком канале

Сегодня, 13 декабря, в Лионе (Франция) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL Europe 4: 2025 Finals, главным событием которого станет титульный бой в тяжёлом весе между россиянином Вадимом Немковым и представителем Бразилии Ренаном Феррейрой.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals, Лион, Франция
Вадим Немков — Ренан Феррейра
13 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Вадим Немков
Не началось
Ренан Феррейра

Поединок стартует ориентировочно в 23:35 по московскому времени. Бой можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию, в которой осветит все ключевые события боя Немкова и Ферейры и турнира в целом.

На счету Немкова в ММА 18 побед и два поражения. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся. В активе Ферейры 13 побед при четырёх поражениях. Три боя с его участием признали несостоявшимися.

Самый дорогой бой в ММА:

