Кормье и Соннен высказались о причине поражения Двалишвили в бою с Яном на UFC 323

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье поделился мнением о поражении грузина Мераба Двалишвили в поединке с россиянином Петром Яном. Как считает Кормье, причина неудачи грузинского спортсмена во многом связана с недостаточной разминкой перед боем.

«Мераб не успел провести разминку, как планировал, потому что бой Джошуа Ван — Александр Пантожа закончился досрочно и им пришлось выходить на арену намного раньше, чем планировалось», — сказал Кормье в эфире ESPN MMA.

«В мире оправданий это легко может остаться незамеченным, но на самом деле это имеет большое значение», — добавил Чейл Соннен.

