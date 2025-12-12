Скидки
Кормье и Соннен высказались о причине поражения Двалишвили в бою с Яном на UFC 323

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье поделился мнением о поражении грузина Мераба Двалишвили в поединке с россиянином Петром Яном. Как считает Кормье, причина неудачи грузинского спортсмена во многом связана с недостаточной разминкой перед боем.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Мераб не успел провести разминку, как планировал, потому что бой Джошуа Ван — Александр Пантожа закончился досрочно и им пришлось выходить на арену намного раньше, чем планировалось», — сказал Кормье в эфире ESPN MMA.

«В мире оправданий это легко может остаться незамеченным, но на самом деле это имеет большое значение», — добавил Чейл Соннен.

Реванш Яна и Двалишвили — лучший бой 2025 года. Без вариантов
Реванш Яна и Двалишвили — лучший бой 2025 года. Без вариантов

Пётр Ян вернулся в Россию после завоевания титула UFC:

