Видео: Нейт Диаз хочет сразиться с Пэдди Пимблеттом

40-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Нейт Диаз выложил видео в социальных сетях, где изъявил желание сразиться с пятым номером рейтинга UFC в лёгком весе англичанином Пэдди Пимблеттом.

— Как сам, Нейт? Кто твой следующей соперник?

— Чёрт, я присматриваюсь к Пимблетту. Возможно, Пимблетт, — сказал Диаз в видео.

Свой следующий поединок англичанин проведёт 24 января 2026 года на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе с 37-летним американцем Джастином Гэтжи. На кону боя будет стоять титул временного чемпиона UFC в лёгком весе, поскольку Илия Топурия, обладающий основным поясом, выбыл на неопределённое время.