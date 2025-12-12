Скидки
Бокс/ММА

Вадим Немков оказался почти на 8 кг легче Ренана Феррейры перед титульным боем в PFL

Завтра, 13 декабря, в Лионе (Франция) пройдёт турнир по смешанным единоборствам PFL Europe 4: 2025 Finals, главным событием которого станет титульный поединок в тяжёлом весе между россиянином Вадимом Немковым и Ренаном Феррейрой, представляющим Бразилию. В преддверии спортивного мероприятия состоялась церемония взвешивания, участие в которой приняли оба бойца.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals, Лион, Франция
Вадим Немков — Ренан Феррейра
13 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Вадим Немков
Не началось
Ренан Феррейра

Немков оказался легче соперника на 7,7 кг. Россиянин показал на весах 109,7 кг, в то время как вес Феррейры составил 117,4 кг.

В активе Вадима в смешанных единоборствах 18 побед и два поражения. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся. На счету его соперника 13 побед при четырёх поражениях. Три боя с его участием признали несостоявшимися.

