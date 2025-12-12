Кубрат Пулев — Мурат Гассиев: онлайн-трансляция боя начнётся в 22:55 мск

Сегодня, 12 декабря, в Дубае пройдёт большой вечер профессионального бокса IBA.PRO 13, мейн-ивентом которого в 23:00 по московскому времени станет бой за титул чемпиона мира WBA Regular в супертяжёлом весе между Муратом Гассиевым и действующим обладателем пояса Кубратом Пулевым.

В прямом эфире ивент покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Боец» и на YouTube-канале IBA. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой расскажет о главных событиях турнира. Текстовая трансляция на «Чемпионате» начнётся в 22:55 мск.

Гассиев идёт на серии из двух досрочных побед и в случае очередного успеха сможет претендовать на полноценный титул WBA Super, которым владеет Александр Усик.