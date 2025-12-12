Рэмпейдж назвал Фёдора Емельяненко величайшим российским бойцом ММА

Бывший чемпион UFC американец Куинтон Джексон ответил, кого считает величайшим российским бойцом в смешанных единоборствах.

«Величайший российский боец ММА? Фёдор. Он просто очень жёсткий и у него сумасшедшая сила», — сказал Джексон в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Емельяненко — четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам — ММА в тяжёлом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии RINGS, двукратный — по версии WAMMA, четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо.