Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рэмпейдж назвал Фёдора Емельяненко величайшим российским бойцом ММА

Рэмпейдж назвал Фёдора Емельяненко величайшим российским бойцом ММА
Комментарии

Бывший чемпион UFC американец Куинтон Джексон ответил, кого считает величайшим российским бойцом в смешанных единоборствах.

«Величайший российский боец ММА? Фёдор. Он просто очень жёсткий и у него сумасшедшая сила», — сказал Джексон в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Емельяненко — четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам — ММА в тяжёлом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии RINGS, двукратный — по версии WAMMA, четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо.

Материалы по теме
Кормье и Соннен высказались о причине поражения Двалишвили в бою с Яном на UFC 323
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android