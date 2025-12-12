Скидки
Рэмпейдж Джексон сделал прогноз на бой Джейк Пол — Джошуа

Рэмпейдж Джексон сделал прогноз на бой Джейк Пол — Джошуа
Бывший чемпион UFC Куинтон Джексон поделился мнением о предстоящем поединке между бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и американским видеоблогером и боксёром Джейком Полом, который состоится 19 декабря в Майами (США).

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джоуша
20 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Энтони Джошуа

«Хорошо ли для спорта то, что делает Джейк Пол? Хорошо, потому что многие дети, которые никогда раньше не смотрели бокс, теперь смотрят бокс. Прогноз? Джошуа победит нокаутом в первом раунде. Думаю, это бой только для развлечения, в этом его цель», — сказал Джексон в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

