Рэмпейдж Джексон сделал прогноз на бой Джейк Пол — Джошуа

Бывший чемпион UFC Куинтон Джексон поделился мнением о предстоящем поединке между бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и американским видеоблогером и боксёром Джейком Полом, который состоится 19 декабря в Майами (США).

«Хорошо ли для спорта то, что делает Джейк Пол? Хорошо, потому что многие дети, которые никогда раньше не смотрели бокс, теперь смотрят бокс. Прогноз? Джошуа победит нокаутом в первом раунде. Думаю, это бой только для развлечения, в этом его цель», — сказал Джексон в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Джейк Пол – от пранков до бокса: