Главная Бокс/ММА Новости

Уайлдер: ведём переговоры с Усиком, посмотрим, что из этого выйдет

Комментарии

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер высказался о переговорах по поводу поединка с Александром Усиком.

«2026 год будет для меня важным, мир снова узнает меня. Мы с Усиком ведём переговоры, посмотрим, что из этого выйдет. Это должен быть хороший бой, он вызвал меня на бой, сказал, что хочет подраться со мной, я получил вызов. Это должно произойти в следующем году, у меня есть и другие планы, может быть, я проведу другой бой до этого. Разминку или что-то в этом роде. Это будет отличный год, и я не могу сказать слишком много, потому что на данный момент всё это ещё преждевременно.

Это пока только начинает обретать смысл, они начинают делать больше объявлений и давать людям больше информации. Как только я пойму, что это реально, мы начнём готовиться к войне, но прямо сейчас мы не можем подготовиться, потому мы не думаем об этом», — передаёт слова Уайлдера корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

