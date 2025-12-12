Уайлдер: Пол — Джошуа? Смотрю на это, как на выставочные бои

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер высказался о предстоящем поединке между бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и американским видеоблогером и боксёром Джейком Полом. Бой состоится 19 декабря в Майами (США). По мнению Уайлдера, победу одержит Джошуа.

«Джейк Пол — Джошуа? Я смотрю на такие вещи, как на выставочные бои, как на что-то, что доставляет удовольствие публике. Это просто для того, чтобы бойцы зарабатывали хорошие деньги, и, как я уже сказал, просто для того, чтобы повеселиться. Это будет первый раз, когда Джейк выйдет против настоящего бойца, так что интересно посмотреть, что у нас получится. Но если исход боя не прописан в сценарии, я выбираю Джошуа», — передаёт слова Уайлдера корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

