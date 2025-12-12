Уайлдер оценил шансы Бенавидеса победить Бивола

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер сделал прогноз на возможный поединок объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола и чемпиона WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) американца Дэвида Бенавидеса.

«Может ли Бенавидес победить Бивола? Кто угодно может побить кого угодно, это зависит от того, насколько упорно вы тренируетесь и что вы привносите в бой. Ты должен знать, что никто не является непобедимым, ты знаешь, что любого можно победить. Так что просто нужно настроиться, твёрдо верить в себя, и как я всегда говорю, мы все должны найти в себе величие», — передаёт слова Уайлдера корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.