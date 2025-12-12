Сергей Павлович оценил выступление Петра Яна в реванше с Двалишвили

Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович высказался о победе своего соотечественника и чемпиона в легчайшем весе Петра Яна над американо-грузинским атлетом Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323.

«Хорошо всё сделал, подготовился. Увидели высокий уровень во всех аспектах. Поэтому ещё раз поздравляем Петра с завоеванием пояса», – сказал Павлович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Ян вернул чемпионский пояс UFC после победы в реванше с Мерабом Двалишвили. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу россиянина единогласным решением судей. Всего на счету Петра 20 побед и пять поражений.