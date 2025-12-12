Скидки
Генри Сехудо раскрыл планы после ухода из UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо рассказал, чем намерен заняться после завершения карьеры. О решении уйти из ММА Сехудо рассказал после поражения в поединке с соотечественником Пэйтоном Талботтом на UFC 323.

По словам Генри, он начинает работать над книгой, в которой намерен рассказать не только свою историю, но и истории других легенд ММА.

«Я начинаю работу над детской книгой и хочу помочь множеству легенд. У меня целый список великих спортсменов, которым я хочу помочь — научить их бизнесу, дать возможность рассказывать настоящие истории. У меня есть дети, и я знаю, как важно вдохновлять детей честными историями.

Маленький Генри был невысоким ребёнком — нужно включить всю тему роста в рассказ. Я хочу привлечь множество разных спортсменов, чтобы они могли рассказать свою историю, чтобы они сами стали авторами и смогли передать настоящую историю. Дети будут читать о реальных вещах, а не что-то в духе «Тимми упал и поцарапался». Это будет жёсткий, прямой материал, который, надеюсь, вдохновит множество детей», — сказал Сехудо на канале Bloody Elbow в YouTube.

