Генри Сехудо рассказал о сообщении от Майка Тайсона после решения уйти из ММА

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо рассказал о поддержке, которую получил после решения уйти из смешанных единоборств (ММА). По его словам, после объявления о завершении карьеры он получил множество тёплых сообщений.

«Да, ко мне обращались многие — Келли Слейтер, Майк Тайсон и другие. Все, с кем поддерживаю дружеские отношения, написали, я им очень благодарен. Не думал, что так эмоционально буду воспринимать завершение карьеры в ММА, где тебя легко могут съесть и выплюнуть. Но был приятно удивлён, насколько спокойно смог принять это», — сказал Сехудо на канале Bloody Elbow в YouTube.

О решении уйти из ММА Сехудо рассказал после поражения в поединке с соотечественником Пэйтоном Талботтом на UFC 323.

