Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Генри Сехудо рассказал о сообщении от Майка Тайсона после решения уйти из ММА

Генри Сехудо рассказал о сообщении от Майка Тайсона после решения уйти из ММА
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо рассказал о поддержке, которую получил после решения уйти из смешанных единоборств (ММА). По его словам, после объявления о завершении карьеры он получил множество тёплых сообщений.

«Да, ко мне обращались многие — Келли Слейтер, Майк Тайсон и другие. Все, с кем поддерживаю дружеские отношения, написали, я им очень благодарен. Не думал, что так эмоционально буду воспринимать завершение карьеры в ММА, где тебя легко могут съесть и выплюнуть. Но был приятно удивлён, насколько спокойно смог принять это», — сказал Сехудо на канале Bloody Elbow в YouTube.

О решении уйти из ММА Сехудо рассказал после поражения в поединке с соотечественником Пэйтоном Талботтом на UFC 323.

Материалы по теме
Генри Сехудо раскрыл планы после ухода из UFC

Генри Сехудо задержал нарушителя:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android