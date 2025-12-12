Скидки
Пётр Ян получил Mercedes-AMG G63 в подарок за победу над Мерабом Двалишвили

Пётр Ян получил Mercedes-AMG G63 в подарок за победу над Мерабом Двалишвили
Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян прибыл в Екатеринбург, где его встретили около двух тысяч фанатов и представители власти. В подарок ему вручили новый Mercedes-AMG G63 2025 года. Об этом сообщает телеграм-канал RCC: MMA & Boxing.

Фото: RCC

На встрече присутствовали губернатор Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин. Последний и преподнёс Яну ключи от нового внедорожника Mercedes-AMG G63 в честь завоевания титула.

Фото: RCC

Пётр Ян, ставший чемпионом UFC в 2020-м, вернул себе пояс в 2025 году, победив грузинского бойца Мераба Двалишвили.

