Чисора: то, что делает Усик, неправильно. Нужно отказаться от нескольких поясов

Бывший двукратный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора прокомментировал ситуацию вокруг абсолютного чемпиона Александра Усика.

«Слышал, что сейчас он проводит слишком много времени в Дубае и в своей другой жизни. Он просто живёт своей жизнью, верно? То, что делает Усик, неправильно. Ты не сможешь удержать все пояса. Если вы не хотите драться за все пояса, просто оставьте себе пару, откажитесь от некоторых и продолжайте.

Одного из поясов уже нет? Да, ему сказали отказаться от него, но если бы ему этого не сказали, он поступил бы эгоистично, сохранив титул. Ему нужно отказаться от некоторых поясов и провести хороший бой за них. Дело вот ещё в чём: ни один промоутер не выложит $ 20 млн за то, чтобы Александр пришёл и подрался, потому что они знают, он выиграет этот бой, настолько тот хорош. Он дважды победил Эй Джея, дважды победил Дюбуа. Даже когда они были готовы, они его не обыграли. Какой промоутер в мире сейчас полезет в карман и скажет: «Знаете что, я собираюсь выставить Александра Усика против такого-то, и такой-то победит его?» Уайлдер? То же самое. Он практически непобедим, не так ли?» — передаёт слова Чисоры корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.