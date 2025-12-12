Скидки
Чисора: вы все должны снять шляпу перед Джейком Полом

Бывший двукратный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Дерек Чисора высказался об американском блогере и боксёре Джейке Поле, который готовится к бою с Энтони Джошуа. Встреча запланирована на субботу, 20 декабря, в 06:00 мск.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джоуша
20 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Энтони Джошуа

«Вы все должны снять шляпу перед Джейком Полом. Потому что два года назад он сказал, что хочет подраться с Эй Джеем. Что он делает на следующей неделе? Дерётся с Эй Джеем.

Он боксировал с Майком Тайсоном. У Майка Тайсона были деньги. Ему заплатили. Вдобавок ко всему, у Майка Тайсона появилось больше поклонников среди детей младшего возраста. Он закончил с этим, теперь дерётся с Эй Джеем. В его резюме значатся два имени в супертяжёлом весе, два громких имени в супертяжёлом весе. Что бы этот парень ни делал, это деньги. Это всё развлечение, мы это понимаем», — передаёт слова Чисоры корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

