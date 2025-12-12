Брэндон Морено встретится с Асу Алмабаевым в главном бою турнира UFC в Мексике

Первый мексиканский чемпион UFC Брэндон Морено и казахстанец Асу Алмабаев возглавят турнир UFC Fight Night в Мексике.

Фото: UFC

Для Морено этот поединок станет первым после досрочного поражения. В ночь с 6 на 7 декабря 2025 года на UFC 323 мексиканец, занимавший вторую строчку рейтинга, проиграл техническим нокаутом японцу Тацуро Таире. Это поражение стало для 32-летнего бойца первым досрочным в карьере, прервав его серию из двух побед. Теперь на его счету 23 победы, восемь поражений и две ничьих.

Его соперник, 31-летний Асу Алмабаев в своём последнем бою в ноябре 2025 года на UFC Fight Night в Катаре одержал впечатляющую досрочную победу, взяв американца Алекса Переза на удушающий приём в третьем раунде. Общий рекорд казаха — 23 победы и три поражения.