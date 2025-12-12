Скидки
«Грядёт апсет». Джейк Пол показал, как готовится к бою с Энтони Джошуа

Американский боец и блогер Джейк Пол опубликовал видео, на котором показал, как тренируется перед предстоящим боем с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

«Грядёт апсет. Майами, я скоро прибуду. Пятница, 19 декабря, моё время», — подписал видео Пол в своём аккаунте в социальной сети Х.

Слово «апсет» (upset) в спортивной терминологии означает неожиданный исход поединка, при котором аутсайдер одерживает победу над явным фаворитом.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джоуша
20 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Энтони Джошуа

Бой Пол — Джошуа состоится 19 декабря в Нью-Йорке. Для Пола, чей профессиональный рекорд составляет 11 побед при одном поражении, это будет самое серьёзное испытание в карьере с одним из сильнейших тяжеловесов 10-летия.

