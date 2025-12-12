Скидки
Криштиану Роналду анонсировал шоу своего промоушена с боями уроженцев России

40-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал в своём аккаунте в социальной сети Х тизер предстоящего бойцовского мероприятия промоушена WOWfc, совладельцем которого он стал в начале декабря.

«Новый способ испытать экстремальные виды спорта — захватывающий, смелый, созданный для нового поколения. Инновации не останавливаются», — подписал видео Роналду.

Турнир пройдёт завтра, 13 декабря, в 21:00 мск, и будет транслироваться на платформе UR. На нём выступят россияне Умахан Ибрагимов, представляющий Великобританию, и Муслим Саидулаев, который сражается за Францию. Ибрагимов сразится с Брайаном Хои из Нидерландов, а Саидулаев выйдет в октагон с испанцем Альберто Домингесом.

Way of Warrior FC, основанная в 2019 году в Мадриде, считается крупнейшей лигой ММА в Испании. По данным испанской спортивной газеты Marca, промоушен стремительно развивается: за последний год посещаемость мероприятий выросла более чем в четыре раза, а продажи билетов регулярно превышают 5000 на одно мероприятие. Турниры WOW FC транслируются более чем в 170 странах.

