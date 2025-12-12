Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Фархутдинов: уровень ЧМ от World Boxing хуже, ребятам даже грамоты не давали

Комментарии

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов прокомментировал уровень чемпионата мира, который прошёл под эгидой альтернативной организации World Boxing.

«Уровень чемпионата мира, проводимого World Boxing? Смотрел. Конечно, ниже. Ребятам там даже грамоты не давали. У нас есть наша организация, которая делает всё на высоком уровне. Все приехали, всё порешали», — сказал Фархутдинов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Финальный третий этап Кубка мира World Boxing 2025 года проходил в городе Большая Нойда (Индия) с 16 по 20 ноября с участием 130 спортсменов из 18 стран. Всего было разыграно 20 комплектов наград (по 10 среди мужчин и женщин).

