Валентин Молдавский победил раздельным решением судей Ивана Штыркова на RCC 24

Валентин Молдавский победил раздельным решением судей Ивана Штыркова на RCC 24
Комментарии

Российский боец Валентин Молдавский победил своего соотечественника Ивана Штыркова раздельным решением судей в главном бою турнира RCC 24 в Екатеринбурге.

Валентину Молдавскому 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, всего на его счету 16 побед и четыре поражения. В своём последнем бою на турнире PFL в июне встретился с молдаванином Александром Романовым, поединок был признан несостоявшемся из-за случайного удара в пах.

Ивану Штыркову 37 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, всего на его счету 25 побед и три поражения. В своём последнем бою на турнире RCC 22 в мае победил единогласным решением судей соотечественника Шамиля Гамзатова.

