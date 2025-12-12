Валентин Молдавский победил раздельным решением судей Ивана Штыркова на RCC 24

Российский боец Валентин Молдавский победил своего соотечественника Ивана Штыркова раздельным решением судей в главном бою турнира RCC 24 в Екатеринбурге.

Валентину Молдавскому 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, всего на его счету 16 побед и четыре поражения. В своём последнем бою на турнире PFL в июне встретился с молдаванином Александром Романовым, поединок был признан несостоявшемся из-за случайного удара в пах.

Ивану Штыркову 37 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, всего на его счету 25 побед и три поражения. В своём последнем бою на турнире RCC 22 в мае победил единогласным решением судей соотечественника Шамиля Гамзатова.