Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Харитон Агрба взял реванш у Муньоса и стал обязательным претендентом на титул WBA

Харитон Агрба взял реванш у Муньоса и стал обязательным претендентом на титул WBA
Комментарии

Российский боксёр Харитон Агрба победил аргентинца Рубена Нестора Нери Муньоса единогласным решением судей на турнире IBA.PRO 13 в Дубае, взяв реванш за единственное поражение в карьере и став обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA. Бой продлился все 12 раундов.

Поединок стал ответным для Агрбы. Их первая встреча в июле в Екатеринбурге завершилась поражением россиянина, которое стало единственным в его профессиональной карьере.

Победа в реванше приносит Агрбе статус обязательного претендента на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Серебряный призёр Европейских игр 2019 года ранее уже владел чемпионским поясом по версии Международной ассоциации бокса (IBA).

Материалы по теме
IBA.PRO 13: идёт основной кард. Титульный бой Гассиева станет украшением турнира! LIVE
Live
IBA.PRO 13: идёт основной кард. Титульный бой Гассиева станет украшением турнира! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android