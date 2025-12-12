Харитон Агрба взял реванш у Муньоса и стал обязательным претендентом на титул WBA

Российский боксёр Харитон Агрба победил аргентинца Рубена Нестора Нери Муньоса единогласным решением судей на турнире IBA.PRO 13 в Дубае, взяв реванш за единственное поражение в карьере и став обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA. Бой продлился все 12 раундов.

Поединок стал ответным для Агрбы. Их первая встреча в июле в Екатеринбурге завершилась поражением россиянина, которое стало единственным в его профессиональной карьере.

Победа в реванше приносит Агрбе статус обязательного претендента на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Серебряный призёр Европейских игр 2019 года ранее уже владел чемпионским поясом по версии Международной ассоциации бокса (IBA).