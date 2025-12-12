Скидки
Агрба: я претендент на пояс чемпиона мира, хочу титул

Российский боксёр абхазского происхождения, выступающий в первой полусредней, полусредней и первой средней весовых категориях Харитон Агрба прокомментировал свою победу над Рубеном Муньосом на турнире IBA.PRO 13, который проходит в данную минуту в Дубае.

«Мне удалось взять реванш. Полностью выполнил свою работу и слышал свой угол, всё получилось. Очень рад, что стал претендентом на пояс WBA, но я на этом не останавливаюсь. Хочу стать чемпионом мира по этой версии. Трилогия? Перед реваншем я прошёл хорошего соперника, но всё‑таки хочу боксировать за пояс чемпиона мира, забрать этот титул. Если Муньос поднимется высоко или завоюет пояс, почему бы не провести трилогию? Что думаю о бое с Зауром Абдуллаевым? Ничего не думаю. Я претендент на пояс чемпиона мира, хочу титул», — передаёт слова Агрбы корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

