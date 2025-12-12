Владислав «Белаз» Ковалёв защитил титул чемпиона RCC, победив Армена Петросяна

Действующий чемпион RCC в среднем весе Владислав «Белаз» Ковалёв победил экс-бойца UFC, бывшего чемпиона Fight Nights Армена Петросяна удушающим приёмом во втором раунде и защитил пояс чемпиона RCC.

В общей сложности на счету Владислава Ковалёва в смешанных единоборствах на данный момент 10 поединков, в которых он одержал восемь побед и потерпел два поражения.

Ранее в 2025 году он одержал две знаковые победы над легендарным ветераном Александром Шлеменко: в мае — раздельным решением судей, а в сентябре в реванше — досрочно, тем же удушающим приёмом.

Изначально Ковалёв нацеливался на бой с Магомедом Исмаиловым, но переговоры сорвались. Петросян, несмотря на три поражения подряд в UFC перед уходом, считался опасным и опытным соперником, особенно в стойке.