Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Владислав «Белаз» Ковалёв защитил титул чемпиона RCC, победив Армена Петросяна

Владислав «Белаз» Ковалёв защитил титул чемпиона RCC, победив Армена Петросяна
Комментарии

Действующий чемпион RCC в среднем весе Владислав «Белаз» Ковалёв победил экс-бойца UFC, бывшего чемпиона Fight Nights Армена Петросяна удушающим приёмом во втором раунде и защитил пояс чемпиона RCC.

В общей сложности на счету Владислава Ковалёва в смешанных единоборствах на данный момент 10 поединков, в которых он одержал восемь побед и потерпел два поражения.

Ранее в 2025 году он одержал две знаковые победы над легендарным ветераном Александром Шлеменко: в мае — раздельным решением судей, а в сентябре в реванше — досрочно, тем же удушающим приёмом.

Изначально Ковалёв нацеливался на бой с Магомедом Исмаиловым, но переговоры сорвались. Петросян, несмотря на три поражения подряд в UFC перед уходом, считался опасным и опытным соперником, особенно в стойке.

Материалы по теме
Владислав Ковалёв предсказал досрочную победу Петра Яна над Мерабом Двалишвили
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android