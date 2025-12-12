Михаил Рагозин нокаутировал Вячеслава Василевского на 43-й секунде боя на RCC 24

Российский боец Михаил Рагозин одержал одну из самых быстрых побед на турнире RCC 24 в Екатеринбурге. Он нокаутировал своего соотечественника Вячеслава Василевского уже на 43-й секунде первого раунда.

Рагозин провёл серию точных ударов, после которой рефери остановил поединок. Эта победа позволила 34-летнему бойцу оформить серию из четырёх побед подряд и улучшить свой профессиональный рекорд до 25 побед при шести поражениях.

Для Василевского это поражение стало третьим подряд. В предыдущем поединке в августе 2025 года в рамках турнира Ural FC 10 боец проиграл Шарафу Давлатмуродову техническим нокаутом.