Ковалёв назвал двух лучших боксёров в истории России, не упомянув себя

Трёхкратный чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалёв оценил нынешний уровень российского бокса, выделив Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева как двух лидеров, входящих в топ-10 мирового рейтинга лучших боксёров независимо от веса (P4P).

«Ну кто у нас есть? Дима Бивол и Артур Бетербиев. Два абсолютных чемпиона, два человека из топ-10 P4P. На себе акцент делать не буду, конечно (смеётся)», — сказал Ковалёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

На сегодняшний день Дмитрий Бивол является чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, WBO и журнала The Ring в полутяжёлом весе. В феврале 2025 года он победил Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом, но в апреле отказался от пояса WBC. Артур Бетербиев, проигравший тот бой, является бывшим абсолютным и чемпионом по версиям WBC, IBF, WBO и WBA. Оба боксёра входят в первую десятку рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории.