Результаты взвешивания участников турнира UFC Vegas 112

В Лас-Вегасе (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC on ESPN 73 (UFC Vegas 112), где главным событием станет бой между бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе Брэндоном Ройвалом и бывшим чемпионом RIZIN в легчайшем весе Манелом Капе.
Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания.
Главный кард:
Брэндон Ройвал (57,15 кг) — Манел Капе (57,15 кг);
Гига Чикадзе (66,22 кг) — Кевин Вальехос (65,77 кг);
Сезар Алмейда (84,36 кг) — Цезари Олексейчук (84,14 кг);
Мелкизаэл Коста (65,99 кг) — Морган Шарье (65,99 кг);
Кеннеди Нзечукву (110,22 кг) — Маркус Алмейда (114,07 кг);
Бобби Грин (71,89 кг) — Лэнс Гибсон-младший (71,89 кг).
Прелимы:
Аманда Лемос (52,38 кг) — Джиллиан Робертсон (52,61 кг);
Жоандерсон Брито (65,99 кг) — Айзек Томсон (66,22 кг);
Нил Магни (77,56 кг) — Ярослав Амосов (77,56 кг);
Шон Шараф (113,85 кг) — Стивен Асплунд (118,38 кг);
Мелисса Кроден (61,68 кг) — Луана Сантос (61,68 кг);
Аллен Фрай (109,76 кг) — Гильерме Пат (107,95 кг);
Джейми-Лин Хорт (57,15 кг) — Тереза Бледа (57,15 кг).