Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты взвешивания участников турнира UFC Vegas 112

Результаты взвешивания участников турнира UFC Vegas 112
Комментарии

В Лас-Вегасе (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC on ESPN 73 (UFC Vegas 112), где главным событием станет бой между бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе Брэндоном Ройвалом и бывшим чемпионом RIZIN в легчайшем весе Манелом Капе.

UFC 2025. UFC on ESPN 73, Лас-Вегас, США
Брэндон Ройвал — Манел Капе
14 декабря 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Брэндон Ройвал
Не началось
Манел Капе

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания.

Главный кард:

Брэндон Ройвал (57,15 кг) — Манел Капе (57,15 кг);
Гига Чикадзе (66,22 кг) — Кевин Вальехос (65,77 кг);
Сезар Алмейда (84,36 кг) — Цезари Олексейчук (84,14 кг);
Мелкизаэл Коста (65,99 кг) — Морган Шарье (65,99 кг);
Кеннеди Нзечукву (110,22 кг) — Маркус Алмейда (114,07 кг);
Бобби Грин (71,89 кг) — Лэнс Гибсон-младший (71,89 кг).

Прелимы:

Аманда Лемос (52,38 кг) — Джиллиан Робертсон (52,61 кг);
Жоандерсон Брито (65,99 кг) — Айзек Томсон (66,22 кг);
Нил Магни (77,56 кг) — Ярослав Амосов (77,56 кг);
Шон Шараф (113,85 кг) — Стивен Асплунд (118,38 кг);
Мелисса Кроден (61,68 кг) — Луана Сантос (61,68 кг);
Аллен Фрай (109,76 кг) — Гильерме Пат (107,95 кг);
Джейми-Лин Хорт (57,15 кг) — Тереза Бледа (57,15 кг).

Материалы по теме
России нет равных в UFC. Наши парни захватили все дивизионы
России нет равных в UFC. Наши парни захватили все дивизионы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android