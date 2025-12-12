Скидки
Генри Сехудо рассказал, что важнее в ММА — бокс или борьба

Генри Сехудо рассказал, что важнее в ММА — бокс или борьба
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем и легком весе, олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо прокомментировал, что для него важнее в ММА — бокс или борьба.

«На самом деле, мне нравится бокс, я его очень люблю! Не могу назвать себя прямо таким крутым боксёром. Но борьбу люблю ещё больше, она, конечно, даже важнее в ММА», — передаёт слова Сехудо корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

6 декабря 2025 года на UFC 323 он проиграл единогласным решением судей соотечественнику Пэйтону Талботту. Сразу после боя Сехудо официально объявил о завершении карьеры, заявив, что его время как бойца подошло к концу. Это его второй уход: впервые он завершил карьеру в 2020 году, но вернулся в 2023-м.

