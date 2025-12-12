Скидки
Вадим Мусаев завоевал титул IBO, нокаутировав Тулани Мбенге на IBA.PRO 13

Российский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней и в первой средней весовых категориях Вадим Мусаев (14-0, 9 КО) стал чемпионом мира по версии Международной боксёрской организации (IBO) в полусреднем весе. На турнире IBA.PRO 13, который проходит прямо сейчас в Дубае, он нокаутировал действующего чемпиона, представителя ЮАР Тулани Мбенге (22-3).

Поединок завершился в третьем раунде после точного левого прямого удара Мусаева в голову. Российский боксёр сохранил идеальный профессиональный рекорд: 14 побед в 14 боях, девять из них — досрочно. Для Мбенге это поражение стало первым досрочным в карьере.

