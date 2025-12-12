Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион мира Гроувз назвал лучшего российского боксёра

Экс-чемпион мира Гроувз назвал лучшего российского боксёра
Комментарии

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувз назвал лучшего российского боксёра.

«Лучший российский боксёр? Для меня это Фёдор Чудинов, бывший чемпион WBA Super, которого я победил в 2017-м. У нас был отличный бой, это мой любимый российский боксёр. Кроме него бы выделил бы Артура Бетербиева, Сергея Ковалёва, Руслана Чагаева. Ещё назову Матвея Коробова, он был лучшим боксёром-любителем, которого я видел», — передаёт слова Гроувза корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Фёдор Чудинов достиг пика карьеры в 2015-2016 годах. Сначала он завоевал вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в мае 2015 года, а позже был повышен до статуса суперчемпиона мира WBA. За свою карьеру он также выигрывал второстепенные титулы этой ассоциации (International, Continental, Gold).

Материалы по теме
Харитон Агрба взял реванш у Муньоса и стал обязательным претендентом на титул WBA
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android