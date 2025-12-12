Экс-чемпион мира Гроувз назвал лучшего российского боксёра

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувз назвал лучшего российского боксёра.

«Лучший российский боксёр? Для меня это Фёдор Чудинов, бывший чемпион WBA Super, которого я победил в 2017-м. У нас был отличный бой, это мой любимый российский боксёр. Кроме него бы выделил бы Артура Бетербиева, Сергея Ковалёва, Руслана Чагаева. Ещё назову Матвея Коробова, он был лучшим боксёром-любителем, которого я видел», — передаёт слова Гроувза корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Фёдор Чудинов достиг пика карьеры в 2015-2016 годах. Сначала он завоевал вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в мае 2015 года, а позже был повышен до статуса суперчемпиона мира WBA. За свою карьеру он также выигрывал второстепенные титулы этой ассоциации (International, Continental, Gold).