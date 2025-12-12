Скидки
«Пояс летит в Россию, к нам домой». Мусаев прокомментировал победу на IBA.PRO 13

Российский боксёр Вадим Мусаев (14-0, 9 КО) прокомментировал победу над Тулани Мбенге (22-4), после которой он стал чемпионом мира по версии Международной боксёрской организации (IBO) в полусреднем весе.

«Не ожидал, если честно, рассчитывал на 12 раундов. Думал, что у него удар не сильный, как мы смотрели. Два—три раза он мне в каждом раунде попал, эти удары ощутил, они незначительные, но жёсткие, если честно. Я доволен собой, была очень сложная работа. Честно сказать, получил травму, и этой рукой не работал. Пояс IBA — пока одно из моих лучших достижений. Хотя второе место на чемпионате мира, где был я вторым, тоже считаю классным. Сейчас главное, что я заработал. Очень рад. Посмотрите на пояс, он летит в Россию, к нам домой», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

