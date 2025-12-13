Скидки
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Бокс/ММА Новости

Полный кард турнира PFL с боем Вадим Немков — Ренан Феррейра

Комментарии

13 декабря во французском Лионе состоится турнир по смешанным единоборствам PFL Europe 4: 2025 Finals. Он запланирован на 19:00 мск. Главный кард стартует в 21:00.

В главном событии вечера состоится титульный поединок в тяжёлом весе между российским бойцом Вадимом Немковым и Ренаном Феррейрой из Бразилии. Ориентировочно он запланирован на 23:35 мск.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals, Лион, Франция
Вадим Немков — Ренан Феррейра
13 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Вадим Немков
Не началось
Ренан Феррейра

Полный кард турнира PFL Europe 4: 2025 Finals:

Вадим Немков – Ренан Феррейра;
Крис Сайборг Жустино – Сара Коллинз;
Патрик Хабирора – Кевин Джуссет;
Тейлор Лапилус – Лиам Гиттинс;
Асаэль Аджудж – Фредерик Дюпра;
Барис Адигюзель – Дин Гарнетт;
Коннор Хьюз – Александр Чижов;
Густаво Оливейра – Мовсар Ибрагимов;
Паулина Вишневская – Сабрина де Соуза;
Адам Мескини – Гаэтано Пирелло;
Рэйан Балбали – Леви Батчелор.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL в Лионе.

