Полный кард турнира PFL с боем Вадим Немков — Ренан Феррейра

13 декабря во французском Лионе состоится турнир по смешанным единоборствам PFL Europe 4: 2025 Finals. Он запланирован на 19:00 мск. Главный кард стартует в 21:00.
В главном событии вечера состоится титульный поединок в тяжёлом весе между российским бойцом Вадимом Немковым и Ренаном Феррейрой из Бразилии. Ориентировочно он запланирован на 23:35 мск.
Полный кард турнира PFL Europe 4: 2025 Finals:
Вадим Немков – Ренан Феррейра;
Крис Сайборг Жустино – Сара Коллинз;
Патрик Хабирора – Кевин Джуссет;
Тейлор Лапилус – Лиам Гиттинс;
Асаэль Аджудж – Фредерик Дюпра;
Барис Адигюзель – Дин Гарнетт;
Коннор Хьюз – Александр Чижов;
Густаво Оливейра – Мовсар Ибрагимов;
Паулина Вишневская – Сабрина де Соуза;
Адам Мескини – Гаэтано Пирелло;
Рэйан Балбали – Леви Батчелор.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL в Лионе.