Полный кард турнира PFL с боем Вадим Немков — Ренан Феррейра

13 декабря во французском Лионе состоится турнир по смешанным единоборствам PFL Europe 4: 2025 Finals. Он запланирован на 19:00 мск. Главный кард стартует в 21:00.

В главном событии вечера состоится титульный поединок в тяжёлом весе между российским бойцом Вадимом Немковым и Ренаном Феррейрой из Бразилии. Ориентировочно он запланирован на 23:35 мск.

Полный кард турнира PFL Europe 4: 2025 Finals:

Вадим Немков – Ренан Феррейра;

Крис Сайборг Жустино – Сара Коллинз;

Патрик Хабирора – Кевин Джуссет;

Тейлор Лапилус – Лиам Гиттинс;

Асаэль Аджудж – Фредерик Дюпра;

Барис Адигюзель – Дин Гарнетт;

Коннор Хьюз – Александр Чижов;

Густаво Оливейра – Мовсар Ибрагимов;

Паулина Вишневская – Сабрина де Соуза;

Адам Мескини – Гаэтано Пирелло;

Рэйан Балбали – Леви Батчелор.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL в Лионе.