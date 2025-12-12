Скидки
Бой Мурат Гассиев — Кубрат Пулев, результаты IBA.PRO 13, 12 декабря 2025

Мурат Гассиев нокаутировал Кубрата Пулева в шестом раунде и завоевал пояс WBA Regular
Комментарии

Российско-армянский чемпион в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев одержал досрочную победу над бывшим чемпионом 44-летним Кубратом Пулевым из Болгарии в бою за вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Regular) в супертяжёлом весе на турнире IBA.PRO 13 в Дубае.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Кубрат Пулев — Мурат Гассиев (W)
12 декабря 2025, пятница. 23:25 МСК
Кубрат Пулев
Окончено
KO
Мурат Гассиев

Гассиев нокаутировал Пулева в шестом раунде.

В 36 боях за профессиональную карьеру Гассиев оформил 33 победы (26 нокаутом) и потерпел два поражения, один поединок был признан несостоявшимся. Пулев также одержал 32 победы в 36 профессиональных боях (14 нокаутом) и потерпел четыре поражения.

