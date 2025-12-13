Скидки
Бокс/ММА

«Один удар всё поменял». Мурат Гассиев дал комментарий после боя с Кубратом Пулевым

Российско-армянский чемпион в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев прокомментировал досрочную победу над бывшим регулярным чемпионом 44-летним Кубратом Пулевым из Болгарии.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Кубрат Пулев — Мурат Гассиев (W)
12 декабря 2025, пятница. 23:25 МСК
Кубрат Пулев
Окончено
KO
Мурат Гассиев

«Это бокс, как я говорил. Тяжёлый вес. Один удар всё поменял. Очень сильный соперник, было тяжело. Но прошло то, что отрабатывали. Дальше? Домой, отдыхать», — передаёт слова Гассиева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

В бою за вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Regular) в супертяжёлом весе на турнире IBA.PRO 13 в Дубае, который только что завершился, Мурат Гассиев в шестом раунде нокаутировал Кубрата Пулева.

