Кубрат Пулев дал комментарий после поражения Мурату Гассиеву на IBA.PRO 13

Бывший регулярный чемпион Кубрат Пулев из Болгарии прокомментировал поражение от российско-армянского чемпиона в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Мурата Гассиева.

«Все ошибаются, ничего не поделаешь. Я ошибался, вы ошибались. Все ошибаются. Реванш? Я готов», — передаёт слова Пулева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

12 декабря в Дубае (ОАЭ) состоялся турнир IBA.PRO 13, в главном событии которого прошёл поединок в супертяжёлом весе между Муратом Гассиевым и Кубратом Пулевым. Гассиев победил нокаутом в шестом раунде и завоевал пояс регулярного чемпиона WBA.

В 36 боях за профессиональную карьеру Гассиев оформил 33 победы (26 нокаутом) и потерпел два поражения, один поединок был признан несостоявшимся. Пулев также одержал 32 победы в 36 профессиональных боях (14 нокаутом) и потерпел четыре поражения.