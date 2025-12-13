Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мурат Гассиев: победу посвящаю своей матери, которая всем жертвовала ради нас

Мурат Гассиев: победу посвящаю своей матери, которая всем жертвовала ради нас
Комментарии

Российско-армянский чемпион в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал, кому посвящает победу над бывшим регулярным чемпионом 44-летним Кубратом Пулевым.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Кубрат Пулев — Мурат Гассиев (W)
12 декабря 2025, пятница. 23:25 МСК
Кубрат Пулев
Окончено
KO
Мурат Гассиев

«Победу посвящаю своей матери, которая всем жертвовала ради нас. Эта победа для неё. 12 раундов — это длинная дистанция, он опытный соперник, так что тяжело. Кубрат постоянно смещался, разрывал дистанцию. С каждым раундом меняли тактики потихоньку и получилось донести удар. Атаки в корпус? Ну он высокий, хорошо пользуется своими антропометрическими данными, до головы было доставать тяжело. Праймовый Гассиев вернулся? Тяжело об этом говорить, это бокс, я просто тренируюсь и делаю свою работу, насколько это возможно», — передаёт слова Гассиева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Материалы по теме
Долго запрягал, но ярко закончил. Гассиев снёс Пулева и снова стал чемпионом мира!
Долго запрягал, но ярко закончил. Гассиев снёс Пулева и снова стал чемпионом мира!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android