Мурат Гассиев: победу посвящаю своей матери, которая всем жертвовала ради нас

Российско-армянский чемпион в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал, кому посвящает победу над бывшим регулярным чемпионом 44-летним Кубратом Пулевым.

«Победу посвящаю своей матери, которая всем жертвовала ради нас. Эта победа для неё. 12 раундов — это длинная дистанция, он опытный соперник, так что тяжело. Кубрат постоянно смещался, разрывал дистанцию. С каждым раундом меняли тактики потихоньку и получилось донести удар. Атаки в корпус? Ну он высокий, хорошо пользуется своими антропометрическими данными, до головы было доставать тяжело. Праймовый Гассиев вернулся? Тяжело об этом говорить, это бокс, я просто тренируюсь и делаю свою работу, насколько это возможно», — передаёт слова Гассиева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.