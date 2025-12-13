«Заставил немножко поволноваться». Ковалёв — о поединке Мурата Гассиева и Кубрата Пулева

Трёхкратный чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалёв прокомментировал поединок российско-армянского чемпиона в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Мурата Гассиева и бывшего регулярного чемпиона 44-летнего Кубрата Пулева из Болгарии.

«Заставил немножко поволноваться в первых раундах. Думаю, из-за того, что долгий простой. Но это бокс, тут же 12 раундов, у Мурата была правильная тактика. Тот отбегался, отпрыгался. Тяжело, тем более с таким утюгом. Гассиев правильную тактику выбрал, измотал и сделал красиво. Укатал его», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.