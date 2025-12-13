Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Заставил немножко поволноваться». Ковалёв — о поединке Мурата Гассиева и Кубрата Пулева

«Заставил немножко поволноваться». Ковалёв — о поединке Мурата Гассиева и Кубрата Пулева
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалёв прокомментировал поединок российско-армянского чемпиона в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Мурата Гассиева и бывшего регулярного чемпиона 44-летнего Кубрата Пулева из Болгарии.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Кубрат Пулев — Мурат Гассиев (W)
12 декабря 2025, пятница. 23:25 МСК
Кубрат Пулев
Окончено
KO
Мурат Гассиев

«Заставил немножко поволноваться в первых раундах. Думаю, из-за того, что долгий простой. Но это бокс, тут же 12 раундов, у Мурата была правильная тактика. Тот отбегался, отпрыгался. Тяжело, тем более с таким утюгом. Гассиев правильную тактику выбрал, измотал и сделал красиво. Укатал его», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Материалы по теме
Долго запрягал, но ярко закончил. Гассиев снёс Пулева и снова стал чемпионом мира!
Долго запрягал, но ярко закончил. Гассиев снёс Пулева и снова стал чемпионом мира!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android