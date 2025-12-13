Сергей Ковалёв — о победе Мурата Гассиева: это очень большой задел
Трёхкратный чемпион мира Сергей Ковалёв прокомментировал победу Мурата Гассиева над Кубратом Пулевым и завоевание титула регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Кубрат Пулев — Мурат Гассиев (W)
12 декабря 2025, пятница. 23:25 МСК
Кубрат Пулев
Окончено
KO
Мурат Гассиев
«Перспективы? Конечно, это титул регулярного чемпиона мира. Надо понимать, он же давно не боксировал, сейчас у него уверенность в себе появится, травмы залечились. Всё от желания Мурата тоже зависит. Если оно будет, он сможет делов наворотить. Это очень большой задел», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Напомним, российский боксёр нокаутировал болгарского ветерана в шестом раунде, что позволило ему вернуться в элиту супертяжёлого дивизиона.
