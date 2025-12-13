Сергей Ковалёв — о победе Мурата Гассиева: это очень большой задел

Трёхкратный чемпион мира Сергей Ковалёв прокомментировал победу Мурата Гассиева над Кубратом Пулевым и завоевание титула регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе.

«Перспективы? Конечно, это титул регулярного чемпиона мира. Надо понимать, он же давно не боксировал, сейчас у него уверенность в себе появится, травмы залечились. Всё от желания Мурата тоже зависит. Если оно будет, он сможет делов наворотить. Это очень большой задел», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, российский боксёр нокаутировал болгарского ветерана в шестом раунде, что позволило ему вернуться в элиту супертяжёлого дивизиона.