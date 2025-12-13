Скидки
«Много россиян на арене? Это приятно». Мурат Гассиев — о поддержке на трибунах в Дубае

«Много россиян на арене? Это приятно». Мурат Гассиев — о поддержке на трибунах в Дубае
Комментарии

Новый регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе Мурат Гассиев прокомментировал атмосферу на трибунах во время его победного боя с Кубратом Пулевым на турнире IBA.PRO 13 в Дубае, который состоялся вечером 12 декабря.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Кубрат Пулев — Мурат Гассиев (W)
12 декабря 2025, пятница. 23:25 МСК
Кубрат Пулев
Окончено
KO
Мурат Гассиев

«Много россиян на арене? Если честно, из Болгарии тоже много было людей, это приятно. Из моей родной Осетии тоже люди были. Приятно боксировать было», — передаёт слова Мурата Гассиева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

В 36 боях за профессиональную карьеру Гассиев оформил 33 победы (26 нокаутом) и потерпел два поражения, один поединок был признан несостоявшимся.

Комментарии
