«Много россиян на арене? Это приятно». Мурат Гассиев — о поддержке на трибунах в Дубае

Новый регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе Мурат Гассиев прокомментировал атмосферу на трибунах во время его победного боя с Кубратом Пулевым на турнире IBA.PRO 13 в Дубае, который состоялся вечером 12 декабря.

«Много россиян на арене? Если честно, из Болгарии тоже много было людей, это приятно. Из моей родной Осетии тоже люди были. Приятно боксировать было», — передаёт слова Мурата Гассиева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

В 36 боях за профессиональную карьеру Гассиев оформил 33 победы (26 нокаутом) и потерпел два поражения, один поединок был признан несостоявшимся.