Сиеста предложил провести Мурату Гасcиеву бой с Мозесом Итаумой в России или на «Уэмбли»

Генеральный директор IBA.PRO Ал Сиеста предложил организовать в России или Великобритании бой нового чемпиона WBA Мурата Гасcиева с британским супертяжеловесом Мозесом Итаумой.

«Мозес Итаума — Мурат Гассиев, вау, вау, это просто бомбическая тема. Можно в России делать бой. После такой победы мы соберём «Лужники», так же как и соберём «Уэмбли», конечно же», — передаёт слова Сиесты корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

В 36 боях за профессиональную карьеру Гассиев оформил 33 победы (26 нокаутом) и потерпел два поражения, один поединок был признан несостоявшимся.

У Итаумы в рекорде, в свою очередь, 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Кроме того, в 2024 году Итаума был признан «Проспектом года» по версии авторитетного боксёрского журнала The Ring. Спортсмен является трёхкратным чемпионом Европы среди молодёжи и юниоров.