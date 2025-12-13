«Хочу на «Уэмбли». Мурат Гассиев и Дерек Чисора обсудили потенциальный бой

Российско-армянский чемпион в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев и бывший двукратный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Дерек Чисора в коротком диалоге обсудили возможность боя на лондонской арене «Уэмбли».
После победы над Кубратом Пулевым и завоевания титула регулярного чемпиона WBA Мурат Гассиев обменялся репликами с британским боксёром Дереком Чисорой о возможном будущем поединке.
Чисора: Я и ты.
Гассиев: Уэмбли.
Чисора: В Москве больше денег. Хочешь, поехали сейчас.
Гассиев: Я хочу на «Уэмбли». Там больше людей, — передаёт слова Гассиева и Чисоры корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.