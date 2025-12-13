Гендиректор IBA.PRO ответил на вопрос о приоритете боя с участием Итаумы, а не Усика

Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста объяснил, как расставляются приоритетные бои в промоушене, ответив на вопрос о британском супертяжеловесе Мозесе Итауме и лидере этого же веса украинце Александре Усике.

«Итаума приоритетнее Усика? Тяжёлый вопрос. В приоритете будут те, кто платит. Это наш приоритет. Мурат Гассиев, добро пожаловать на стадион, добро пожаловать в клуб больших парней, я приветствую тебя, мой друг», — передаёт слова Ала Сиесты корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

В 36 боях за профессиональную карьеру Гассиев оформил 33 победы (26 нокаутом) и потерпел два поражения, один поединок был признан несостоявшимся. У Итаумы в рекорде, в свою очередь, 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

